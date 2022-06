L'Italia Under 21 torna in campo per le qualificazioni agli Europei di categoria e alle 17.30 va in scena la partita più attesa: allo Stadio Del Duca di Ascoli, scontro diretto con l'Irlanda, seconda nel gruppo F a -2 dagli Azzurrini. La squadra di Nicolato cerca di blindare il primo posto che varrebbe l'accesso diretto alla fase finale del torneo, mentre le seconde qualificate (eccezion fatta per la migliore) devono fare i playoff: all'Italia basta quindi un pareggio per difendere la vetta del girone.



Fischio d'inizio alle 17.30, su Calciomercato.com la diretta di Italia-Irlanda.



CRONACA



PRIMO TEMPO



20' - GOL DELL'ITALIA, Rovella! Dal dischetto spiazza Maher, secondo gol su rigore consecutivo per il centrocampista azzurro.



19' - Rigore per l'Italia: McGuinness abbatte Okoli in area, penalty netto e giallo per il difensore irlandese.



3'- Prova anche Cambiaghi con il sinistro, conclusione a lato.



2' - Prima occasione per l'Italia: Pellegri recupera palla sulla trequarti, si invola e calcia ma Maher respinge bene.



1' - Fischio d'inizio, primo pallone per l'Irlanda.



FORMAZIONI UFFICIALI



Italia U21 (3-5-2): Plizzari; Okoli, Pirola, Viti, Parisi; Cambiaso, Rovella, Ricci, Bove, Ricci; Pellegri, Cambiaghi.



Irlanda U21 (4-4-2): Maher; Bagan, McGuinness, Cashin, O'Connor; Wright, Kilkenny, Coventry, Samllbone; Ferguson, Kerrigan.