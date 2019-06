Ha iniziato il cammino agli Europei Under 21 con il ko contro l’Italia, prima di riprendersi contro Belgio e soprattutto Polonia. La Spagna è ora la prima scelta degli analisti anche per la semifinale in programma domani contro la Francia: la grande reazione contro i polacchi lancia Ruiz e compagni nelle quote 888sport.it, dove partono a 2,08 contro il 3,30 dei Bleus e il 3,40 del pareggio. Si incontreranno il secondo miglior attacco del torneo (quello spagnolo, con 8 gol) e la miglior difesa, con una sola rete subita fino a oggi. Tendenze opposte che mantengono stretta la forbice tra Under e Over, anche se ad avere la meglio, a 1,87, è il punteggio "basso" (meno di tre reti complessive), con l’Over a 1,97, riporta Agipronews. Nonostante il vantaggio delle Furie Rosse, in tabellone spunta la scommessa su un altro ribaltone francese, come già accaduto contro l’Inghilterra: la possibilità che i Bleus passino in svantaggio e poi vincano la partita si gioca a 16 volte la posta.