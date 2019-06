L'Italia spera ancora. Dita incrociate, occhi sul televisore e pochi calcoli da fare: o vince la Romania o vince la Francia con 3 gol di scarto. Gli Azzurrini di Di Biagio guarderanno la sfida, decisiva per le nostre sorti, al Dino Manuzzi di Cesena: da una parte Guendouzi e compagni, dall'altra Puscas e Radu. Con un pareggio passano entrambe (Romania come prima e Francia come seconda), con una vittoria con uno o due gol di scarto passano i transalpini come primi e i rumeni come secondi.



PERICOLO BISCOTTO - Il pericolo più grande è, ovviamente, quello del classico "biscotto": un pareggio che fa felici entrambi, la selezione di Ripoli e quella di Radoi, e renderebbe amaro il lunedì azzurro. 90 minuti per capire che cosa ne sarà di Chiesa e soci.



FRANCIA-ROMANIA 0-0 LIVE



FORMAZIONI UFFICIALI

Francia: Bernardoni; Amian Adou, Konaté, Upamecano, Sarr; Ntcham, Tousart, Guendouzi, Thuram; Mateta, Ikone.



Romania: Radu; Manea, Nedelcearu, Rus, Boboc; Nedelcu, Cacaldau; Olaru, Hagi, Coman; Puscas.