La netta vittoria contro la Slovenia porta l’Italia ai quarti degli Europei Under 21, dove per i bookmaker inizierà la vera sfida. In attesa di conoscere la squadra da affrontare il 31 maggio a Lubiana, Nicolato e i suoi partono in seconda fila nelle previsioni degli analisti, a 10,00, dietro un temibile quintetto. Su tutti svetta la Spagna, campione uscente e prima scelta sul tabellone, dove la conferma si gioca a 4,50. A stretto giro il Portogallo (a 5,00), uno dei possibili avversari dell’Italia, mentre l’Olanda - che ha strappato il primo posto alla Germania nel gruppo A - è data a 6,00. A quota 7,00 la Francia, impegnata stasera nell’ultima partita della fase a gironi, per i tedeschi l’offerta è a 8,00. Poco più in alto degli azzurri si piazza la Danimarca, a 12,00, mentre Croazia e Svizzera sono rispettivamente a 12,00 e 21,00 in attesa degli incontri decisivi in programma oggi.