Si chiude com’era cominciato, con un altro tutto esaurito, l'Europeo UEFA Under 21 organizzato per la prima volta in Italia: per la finale di domani sera a Udine (calcio d'inizio alle 20.45) sono stati venduti tutti e 24.500 i posti disponibili. Si annuncia grande spettacolo, dal momento che si sfidano i campioni uscenti della Germania e la Spagna, che ha vinto quattro volte l'Europeo e spera questa sera di raggiungere l'Italia a quota cinque.



Le casse dello stadio Friuli oggi non saranno dunque aperte. I tifosi sono pregati di non recarsi allo stadio se non in possesso di regolare biglietto. Chi ha il biglietto, è invitato a presentarsi allo stadio con relativo anticipo, per facilitare l'ingresso ai tornelli evitando ritardi.



Sarà Andrea Pirlo, ambassador dell'Europeo, a portare in campo la coppa destinata ai vincitori, che poi a fine partita sarà consegnata al capitano della squadra campione d'Europa da Alexander Čeferin, presidente dell'UEFA.



Quello della finale è il quarto tutto esaurito della manifestazione, dopo i tre fatti registrare nelle partite dell’Italia, seguite allo stadio da circa 80.000 spettatori. Per quanto riguarda il torneo nel suo complesso, è stata superata la quota di 253.000 biglietti venduti.