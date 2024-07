Europei Under 19 la guida completa: avversarie dell'Italia, formula, date e dove vedere in tv e streaming

Emanuele Tramacere

57 minuti fa



Mancano soltanto 24 ore e poi l'Italia Under 19 passerà dall'essere Campione d'Europa in carica a squadra che dovrà difendere sul campo il titolo conquistato un anno fa. A Belfast in Irlanda del Nord, prenderà infatti il via la nuova edizione del massimo trofeo continentale per nazionali giovanili, gli Europei Under 19.



LA GUIDA - Calcio d'inizio della partita inaugurale lunedì 15 luglio 2024 a partire dalle 16.30 con gli Azzurrini di Bernardo Corradi che apriranno le danze contro la Norvegia. Ma quali sono le squadre qualificate? Come è strutturata la formula del torneo? Dove e come si potranno seguire le partite dell'Italia e non solo? Ecco la guida completa fino alla finale in programma domenica 28 luglio 2024 a partire dalle 20 al National Football Stadium di Windsor Park, Belfast.