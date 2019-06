Copione perfetto al Dall’Ara di Bologna: nell’esordio contro la Spagna l’Italia Under 21 è andata sotto per un gol di Ceballos, ma ha mostrato carattere ribaltando il risultato con la doppietta di Chiesa e il rigore di Pellegrini. Sorride Gigi Di Biagio che a questo punto sa di poter contare non solo su una squadra dotata tecnicamente ma anche su un gruppo maturo. Nel prossimo turno, si legge in una nota, gli azzurri se la vedranno con la Polonia (che nel nostro girone ha superato il Belgio) e, dopo aver sfidato il pronostico nella prima gara del girone, mercoledì sera saranno favoriti a 1,40 sulla lavagna Betaland. I polacchi sognano, ma a quota 4,50 per il pareggio e a 8,75 per il segno «2». Non è da escludere il «No Goal» a 1,65, mentre un altro «Goal» vale 2,15. Un buon segnale per la retroguardia azzurra.