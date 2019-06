Sarà una grande festa di sport, il primo grande evento per nazionali organizzato in Italia dopo Italia 90: l’Europeo UEFA Under 21 chiama allo stadio un pubblico giovane, e l’organizzazione intende facilitare in ogni modo l’ingresso a tutti i ragazzi che vorranno assistere alle 21 partite in programma, a partire da Italia-Spagna, il 16 giugno al Dall’Ara. Per questo, oltre ai coupon (cartacei o digitali, sulla App «We Are Yourope») che consentono a tutti gli studenti di acquistare i biglietti a 1 euro, è attiva anche la promozione che dà a tutti gli allenatori di società del Settore Giovanile Scolastico FIGC la possibilità di portare allo stadio i loro giocatori, senza limitazione di posti. La gratuità è estesa a un accompagnatore ogni 10 ragazzi. Per gli allenatori che avranno portato i gruppi più numerosi nelle tre partite dei vari gironi, in palio 100 maglie della nazionale azzurra. Per prenotarsi basta telefonare alla segreteria organizzativa, che risponde al numero 0521/1815773 o scrivere alla mail segreteria@tifiamoeuropa.eu.