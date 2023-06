La pattuglia degli aspiranti campioni d’Europa Under 21 si è dimezzata ed è pronta a disputare i quarti di finale che si terranno domani sabato 1° luglio, Georgia-Israele e Spagna-Svizzera, e domenica 2 luglio, Francia-Ucraina e Inghilterra-Portogallo. Tra queste otto non ci sarà l’Italia che è stata sconfitta nel confronto decisivo da una Norvegia che era reduce da due sconfitte consecutive. Delle quattro partite in programma nei quarti Inghilterra – Portogallo, che si disputerà domenica 2 luglio alle 18 nella Shengelia Arena a Kutaisi in Georgia, è quella che alla vigilia suscita maggiore interesse. Di fronte i giovani talenti inglesi allenati da Carsley, che hanno strapazzato gli avversari del girone C, Repubblica Ceca, Israele e Germania campione in carica, e la selezione portoghese, condotta da Tiago Dantas, che con quattro punti all’attivo è giunta seconda nel girone A alle spalle della sorprendente Georgia padrona di casa. In palio questa volta una posta dal valore doppio: non solo l’accesso alle semifinali ma anche il visto per poter disputare le Olimpiadi del prossimo anno in Francia. Le due Under 21 si sono già affrontate nella scorsa edizione di due anni fa quando il Portogallo si impose per 2 a 0 ma perse la finale contro la Germania. E non solo, ha sempre battuto l’Inghilterra nella fase finale e che non vince dal 3 settembre 2010. Assetto tattico noto per gli inglesi che saranno disposti in campo con un classico 4-4-2. Confermatissimo Trafford in porta con Cresswel e Branthwaite la coppia dei centrali in difesa con Johnson a difendere la destra e Thomas sul versante opposto. Il tandem d’attacco dovrebbe essere Madueke e Archer che potranno contare sui palloni da finalizzare proposti sulle corsie esterne da Elliott e Palmer ed in mediana da Skipp e Ramsey. Disposizione tattica differente per i lusitani che dovrebbero essere proposti in campo con un 4-3-3. L’estremo difensore sarà Bial che potrà fare affidamento su una difesa che avrà a destra Ze Carlos, a sinistra Tavares ed i due centrali Penetra ed Amaro. Il tridente offensivo, infine, sarà Chico Conceicao, Fabio Silva e Pedro Neto mentre a centrocampo fiducia accordata a Joao Neves, Dantas e Samuel Costa. I nove punti conquistati e zero gol incassati nelle tre gare disputate nella fase a gironi accreditano gli inglesi per un successo finale bancato dai betting analyst a 1,90, distante dal 2 del Portogallo a 3,85 e con anche l’X del novantesimo a 3,55. Ancora una volta i possibili marcatori del primo o dell’ultimo gol dei tempi regolamentari attenzionati dalla bandiera delle scommesse che banca Archer a 6,00, Gordon a 7,00, Madueke a 8,00, Smit-Rowe a 8,50 e Silva, Carvalho e Araujo a 8,75.