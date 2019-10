Primo vero esame per l’Under 21 di Paolo Nicolato, oggi di nuovo in campo per l’appuntamento con le qualificazioni agli Europei di categoria. Dopo il netto 5-0 sul Lussemburgo, l’Italia giocherà a Dublino contro i padroni di casa dell’Irlanda, prima nel gruppo 1 a punteggio pieno (e con già tre partite disputate). Gli analisti si schierano comunque dalla parte degli azzurri, che hanno vinto l’ultimo confronto diretto proprio in casa degli irlandesi, nel 2016. Un altro successo, riferisce Agipronews, è offerto a 2,05, contro il 3,30 del pareggio e il 3,45 di Kenny e i suoi. Tendenza decisamente altra di gol nei precedenti più recenti: tre dei quattro incontri disputati dal 2012 a oggi si sono chiusi con almeno quattro reti complessive, una possibilità (scommessa Over 3,5) stavolta data a 2,55. Si scende a 1,65 per un match da tre o più marcature, il Gol vale invece a 1,53.