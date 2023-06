Vincere e sperare in un risultato positivo dall’altro incontro del girone tra Francia e Svizzera per festeggiare il passaggio del turno. L’Italia Under 21 di Nicolato, dopo aver conquistato i primi tre punti contro gli elvetici, cerca il bis contro la Norvegia, avversario ancora a quota 0 dopo le prime due uscite. Partita alla portata degli azzurri, secondo gli esperti, che vedono avanti Tonali e compagni a 1,64 contro il 4,80 del colpo scandinavo. Nel mezzo il pari, a 4 volte la posta. L’Italia è reduce da due partite con almeno tre reti: il terzo Over 2.5 è in pole a 1,68 sull’Under 2.5 visto a 2,18. Per quanto riguarda invece il risultato esatto comanda l’1-1 a 8, seguito a 8,50 dall’1-0 mentre l’1-2 sale a 17. Occhio anche a un altro avvio sprint degli azzurri: il segno «1» dopo i primi 10 minuti - come contro la Svizzera - è fissato a quota 6. Servirà ancora un attacco in grande spolvero per non rischiare l’eliminazione beffa: il ct Nicolato si affida alla coppia d’attacco formata da Pietro Pellegri e Wilfried Gnonto, già a segno nella manifestazione, e visti in rete rispettivamente a 2,75 e 3,50 volte la posta dagli esperti. Tra le fila dei norvegesi in pole l’attaccante della Salernitana, Erik Botheim, proposto a 4,20.