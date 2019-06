Sarà una replica dell’ultima finale l’epilogo dei campionati europei Under 21. A sfidarsi, come nel 2017, Spagna e Germania: due anni fa vinsero i tedeschi, nella partita di stasera a Udine gli analisti 888sport.it prevedono la rivincita della Furie Rosse, favorite a 1,95 sul tabellone delle scommesse. Si punta a 3,60 sul pareggio mentre il bis tedesco è dato a 3,50. Nella scorsa finale vinse la Germania per 1-0, ma per la prossima gara le previsioni spingono su un punteggio più abbondante. Del resto si affronteranno i due migliori attacchi del torneo: 14 reti all’attivo per la Germania, 12 per la Spagna, una partita da Over, con almeno tre reti complessive, è proposta a 1,76, riferisce Agipronews, mentre il Goal (la scommessa su entrambe le formazioni a segno) viaggia a 1,64.