Brusca frenata dell’Italia all’Europeo Under 21: al Dall’Ara gli azzurrini perdono contro la rivelazione Polonia, ora leader del Girone A, e scivolano al secondo posto in classifica. Si complica dunque il cammino verso le semifinali della squadra di Di Biagio, obbligata a vincere nell’ultimo turno con la speranza che la Polonia vada ko. Lo stop ha ripercussioni evidenti anche sulle quote trionfo: sul tabellone Snai l’Italia è scivolata da 3,75 a 5,00, dietro le due favorite Francia e Germania, date a 3,75 e 4,50. Avanza invece la Polonia, sempre più considerata dai trader e data ora a 10,00. Gli azzurri vedono alzarsi anche la quota sulla possibilità di arrivare primi nel gruppo A, balzata, come riporta Agipronews, da 1,25 a 2,20 dopo il ko di ieri. La favorita come migliore del girone è proprio la Polonia, a 2,15.