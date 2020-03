La Uefa ha confermato, attraverso una FAQ per i tifosi, che l'Europeo 2021 si svolgerà nelle 12 previste per Euro2020. Si tratta, dunque, di Roma, Londra, Baku, Amsterdam, Copenaghen, Bilbao, Monaco, Dublino, Bucarest, San Pietroburgo, Glasgow, Budapest. Non è ancora stata presa una decisione, invece, in merito al nome della competizone: resta il dibattito tra Euro2020 e Euro2021.