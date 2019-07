L'Italia Under 19 guidata da Carmine Nunziata torna in corsa per un posto nelle semifinali dell'Europeo di categoria: dopo il brutto esordio col Portogallo, gli Azzurrini si riscattano rifilando un netto 4-0 ai padroni di casa dell'Armenia. Doppietta per lo juventino Portanova, a segno anche l'interista Merola e Raspadori del Sassuolo. Sabato contro la Spagna, che ha pareggiato 1-1 col Portogallo e rimane in testa al girone, ci giochiamo il passaggio del turno, che sarebbe automatico in caso di vittoria.