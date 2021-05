Eva Gini, giornalista di Inter TV e volto noto di Calciomercato.com con la rubrica I 5 pensieri Agresti insieme al direttore Stefano Agresti, è intervenuta sul nostro canale Twitch, raccontandoci il dietro le quinte della vittoria dello scudetto nerazzurro e gli istanti più emozionanti di domenica, giorno del tricolore: "Ero ad Appiano Gentile, in redazione insieme ai colleghi. Eravamo pronti ad andare subito in onda: quando Muriel ha sbagliato il rigore, abbiamo capito che era il momento del festeggiamenti. Massima gioia, tanta adrenalina: abbiamo tappezzato i profili social e abbiamo inaugurato il canale Twitch dell'Inter. La voce che mi ha colpito di più è stata quella di Antonio Conte: aveva una serenità e una tranquillità che hanno disteso anche noi. Era molto sorridente e disponibile, con la tranquillità di chi sa di aver fatto un lavoro importante. Un momento che porterò nel cuore? Domenica, quando sono tornata a casa, ho pianto. Non ci aspettavamo di andare in onda così presto, è stato bellissimo vedere la gioia dei tifosi, della dirigenza, del mister e dei giocatori".