, collaboratore di Roberto Mancini alla guida della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti alla serata di premiazione del Trofeo Maestrelli a Montecatini:"Quello dell'Europeo è stato un percorso molto importante, è stato un piacere veder giocare e vincere i ragazzi. Nell'ultimo periodo la fortuna ci ha voltato le spalle, ma speriamo di ripresentarci al meglio a marzo. Sappiamo quello che valiamo, le prestazioni sono sempre state discrete e solo gli episodi sono stati negativi. Anche chi sta fuori non si arrabbia, ma contribuisce al clima di amicizia che c'è nel gruppo squadra, giocatori e staff. Il sorteggio? Non ci è stato favorevole, ma anche il Portogallo avrebbe preferito evitarci. Spero di avere tutti i giocatori a disposizione. Se ci saremmo mai aspettati di arrivare dietro la Svizzera? No, ci sentivamo superiori, e infatti abbiamo avuto le occasioni per batterli. Ma ci rifaremo a marzo".