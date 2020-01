L’Everton può esultare per i recenti risultati, la mano di Ancelotti è evidente e ha portato gli inglesi a vincere tre delle ultime quattro partite di campionato. Per dare continuità a questo splendido stato di forma, il club vuole agire sul mercato. Secondo ESPN, i Toffees starebbero valutando l’idea di presentare un’offerta da 30 milioni di euro al Gremio per Everton Soares, esterno brasiliano che ha trascinato la sua nazionale quest’estate alla vittoria della Copa America.