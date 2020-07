Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, parla in conferenza stampa del mercato che verrà: "Ho un'opinione sulla squadra, non importa che non ci qualifichiamo per l'Europa, non importa che non abbiamo giocato bene in questo periodo, nelle ultime due o tre partite. L'opinione della squadra è abbastanza chiara in questo momento, ma vogliamo finire bene le ultime due partite e poi concentrarci per cercare di migliorare la squadra per la prossima stagione. In questo momento stiamo cercando la qualità del giocatore di cui abbiamo bisogno per migliorare la squadra la prossima stagione. Quando la stagione sarà finita, penso che parleremo insieme per trovare la soluzione giusta per questo. Penso che la dirigenza mi sosterrà, sappiamo entrambi che la squadra va migliorata".