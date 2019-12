Carlo Ancelotti pensa ad un mercato in grande per la sua nuova avventura con l’Everton, pianificando colpi di primo livello. Secondo As, il tecnico dei Toffees avrebbe fatto il nome di James Rodriguez, trequartista del Real Madrid ben visto dall'ex Napoli soprattutto per l’ottimo rapporto instaurato tra i due in passato, durante le esperienze in Blancos e al Bayern Monaco.