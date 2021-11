L’Everton non vola in Premier e pensa all’esonero di Rafa Benitez. Undicesimo posto in classifica, ultima vittoria datata 25 settembre, 5 sconfitte nelle ultime 7: ruolino di marca che può costare caro allo spagnolo ex Napoli. Per sostituirlo, i Toffees, pensano a Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, semifinalista a Euro2020.