Le ottime prestazione di Gleison Bremer nel corso degli ultimi mesi non sono passate inosservate: anche in Inghilterra hanno notato le qualità del difensore del Torino tanto che, come riportano i media britannici, Everton e Liverpool sarebbero pronte a presentare un'offerta al presidente Urbano Cairo per il cartellino del brasiliano.



Cairo però non è intenzionato a cedere Bremer a gennaio: il Torino nel corso del mercato di riparazione cercherà di mettere sì in atto una piccola rivoluzione e diversi giocatori partiranno, ma tra quelli che invece dovrebbero rimanere c'è proprio Bremer.