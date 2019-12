Duncan Ferguson, allenatore ad interim dell'Everton, ha parlato in conferenza stampa del possibile arrivo di Ancelotti ai Toffees: "Non voglio fare nessun commento su Ancelotti, non so chi sarà il prossimo manager. So solo che ci sono delle voci. Ancelotti comunque è un allenatore incredibile, ha vinto tutto e questo è il tipo di tecnico che il club sta cercando. Speriamo che arrivi un top. Questo è un club molto ambizioso e vuole i migliori. L'Everton è una grande società, Ancelotti ha grande esperienza e noi amiamo questo tipo di allenatori".