L'Everton e Rafael Benitez continueranno assieme. Come riportato dal Mirror decisiva per le sorti dell'allenatore spagnolo è stata la vittoria del Monday Night dei Toffees contro l'Arsenal per 2-1 grazie a un gol al 92simo di Demarai Gray che, assieme al pari di Richarlison, ha ribaltato il vantaggio iniziale dei londinesi firmato da Odegaard.