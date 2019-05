Marco Silva, manager dell'Everton, parla di Joao Mario, centrocampista in uscita dall'Inter e già visto in Premier League con la maglia del West Ham. Queste le parole del tecnico dei Toffees circa l'ex Sporting Lisbona rilasciate a O Jogo: "E' un giocatore dell'Inter, e non è nient'altro di più. L'ho avuto con me e l'ho lanciato io nella prima squadra dello Sporting Lisbona. Ha avuto un periodo molto buono, si trova ad un livello elevato nella sua attuale squadra, ma non è un nome sul nostro tavolo".