Luis Diaz, autentica sorpresa dell'ultima Coppa America con la Colombia, potrebbe sbarcare in Premier League in queste ultime ore di mercato. L'ala del Porto è finita nel mirino dell'Everton, che potrebbe mettere sul tavolo della trattativa James Rodriguez, per un ritorno in Portogallo. Un possibile scambio con l'aggiunta di un conguaglio economico a favore del Porto. A riportarlo è Fichajes.net.