James Rodriguez, trequartista dell'Everton, fuori dai piani di Rafa Benitez, è alla ricerca di una nuova squadra. E nel corso di una diretta Twitch, el Bandido ha fatto intendere di essere sempre più distante dai Toffees: "Credo che inizierò ad allenarmi lunedì. Ovviamente non giocherò nel week-end, in realtà non so nemmeno contro chi si gioca. Ho fiducia che questa sarà una buona stagione per me, stanno per succedere grandi cose. Da qui al 30 agosto può succedere di tutto. Non so dove giocherò, andrò dove le cose vanno bene".