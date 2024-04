Everton-Liverpool: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

GUARDA EVERTON-LIVERPOOL IN DIRETTA

Nel recupero della 29esima turno della, ilsarà di scena in trasferta sul campo dei rivali cittadini dell', impegnati nella lotta per non retrocedere, condizionata dagli otto punti di penalizzazione comminati ai Toffees. Nelle parti alte della classifica, invece, i Reds dilottano per il titolo con Arsenal e Manchester City.Partita: Everton-LiverpoolData: 24 aprile 2024Orario: 21.00Canale TV: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)Streaming: Sky Go e NOW

Everton-Liverpool sarà trasmessa da Sky su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 4K (213).Agli abbonati Sky è riservato il servizio streaming Sky Go, fruibile su pc, smartphone e tablet. Un'altra opzione è offerta dalla piattaforma NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Coleman, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Young, Garner, Onana, McNeil; Doucouré; Calvert-Lewin. All. Dyche

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Jones, Endo, Mac Allister; Salah, Nunez, Luis Diaz. All. Klopp