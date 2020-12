Un attaccante di Ancelotti potrebbe tornare in patria. Secondo quanto riportato da football365.com, infatti, il presidente del Besiktas ha rivelato pubblicamente il suo desiderio di riportare a casa l'attaccante Cenk Tosun, che non è riuscito ad affermarsi come sperava nè all'Everton nè al Crystal Palace, dove era approdato in prestito restando però fermo ai box per lungo tempo a causa di un infortunio. In cerca di riscatto, il 29enne sarebbe il primo obiettivo dei turchi qualora si concretizzassero le condizioni per un trasferimento.