L’Everton trova un investitore per il nuovo stadio. Attraverso i propri canali ufficiali, il club di Liverpool ha annunciato un’intesa raggiunta sulla base di 35 milioni di euro con la USM Holdings, che permette alla società di Alisher Usmanov di avere un’opzione su diritti di denominazioni del nuovo stadio a Bramley-Moore Dock.

Breaking news regarding our new stadium from tonight's General Meeting! #EFC



