Leonardosi allena in vista della. Lo fa insieme ai compagni di squadra, lo fa sorridendo, lo fa al fianco di Paulo, che posta una foto sul proprio profilo Instagram. E su Instagram, uno dei più attivi, è Patrice Evra, ex laterale mancino dei bianconeri, che ne approfitta per fare una battuta sul passato recente di: "Adesso il sorriso è tornato a Bonucci perché con il c... la giocava la champions di là!!". "Di là" è il Milan.