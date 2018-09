Patrice Evra, ex terzino della Juventus, ha pubblicato un commento sotto il messaggio di scuse di Douglas Costa su Instagram. L’esterno brasiliano si è reso protagonista di un brutto gesto nel finale del match contro il Sassuolo (sputo contro Di Francesco) e il francese lo ammonisce sarcastico: “Sai che il simbolo della Juve è una zebra, non un lama. Ti sei scusato per il tuo gesto… però la gente non saprà mai cosa ti avrà detto…”.