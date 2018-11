Patrice, ex terzino della, ieri si è reso protagonista con un commento su Instagram a una foto di Dybala, dove prendeva in giroe... il, visto che lo scorso anno il 19 bianconero non poteva allenarsi per la Champions. Oggi ne ha parlato con un video sul proprio profilo Instagram, cercando di chiarire: "Ieri ho fatto un commento sulla foto di Paulo, che è un giocatore della Juve:". Bonucci dove ha giocato lo scorso anno? Al. Perché mi parlate di rispetto della storia, sciacquati la bocca?. La Juve ha un presidente che si chiama Agnelli, che non scherza. Quindi non mi parlare di rispetto. Faccio il pagliaccio, faccio ridere, ma quando parliamo serio, parliamo serio".- "Dai basta! Vi voglio tutti bene! I Love this game! Juve, Juve per sempre sarà".