Retroscena divertenti e scherzi da spogliatoio finiti male. A svelarli è stato Patrice Evra che intervistato da Sky Sport in Inghilterra ha svelato un curioso aneddoto risalente ai tempi del Manchester United. Tempo fa il suo ex-compagno di squadra e oggi al Barcellona, Gerard Piquè aveva svelato che: "Un giorno Evra entrò nello spogliatoio con degli scarpini personalizzati davvero speciali, realizzati per lui dalla Nike. Come andò a fare la doccia però glieli abbiamo bruciati…”.



LA RISPOSTA - Evra ha confermato lo scherzo fattogli da Piqué, ma ha anche svelato come reagì a quello scherzo: "Scherzi da spogliatoio? Me ne hanno fatto uno una volta, e non mi è piaciuto...Mi hanno bruciato le scarpe da allenamento, non è stato divertente, e la colpa era di Gerard Piqué. Come gli ho risposto? Ho preso le sue scarpe, sono andato in bagno e ci ho ca**to dentro...".