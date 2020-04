Gaetano Paolillo, ex agente di Kakà, ha parlato a Milannews.it: "Kakà non sarebbe mai andato all'Inter e questo io lo sapevo benissimo, Leonardo o non Leonardo. A volte magari fai qualche dichiarazione giusto per pungolare qualcun altro, ma son sicuro che lui non avrebbe mai giocato in nerazzurro. Lo conosco veramente bene e affermo con certezza che sia così".