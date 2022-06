Bryan Roy, ex allenatore di de Ligt nel settore giovanile dell'Ajax, intervistato da TuttoJuve.com parla del difensore olandese: "Ipotesi Premier League per il suo futuro? Sì, la Premier è la lega più bella e difficile al mondo, per la carriera di de Ligt sarebbe un avanzamento. Non voglio sminuire la Juventus, i suoi tifosi potrebbero esser molto delusi, ma è così. Dipenderà tutto da Matthijs, ho letto le sue dichiarazioni e mi è sembrato chiedesse delle garanzie per il progetto tecnico della squadra. La Juve, se vorrà tornare a rivincere, dovrà assolutamente rinforzare la squadra. Pogba e Di Maria sono due ottimi giocatori, ma non credo sarà finito il mercato dei bianconeri. Chissà se i loro arrivi potrebbero convincerlo a rinnovare: magari sì".