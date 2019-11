Luca Marelli, ex arbitro italiano, ha lodato la prestazione di Maresca, direttore di gara di Juventus-Milan di ieri sera all'Allianz Stadium. Questo il suo giudizio, sul sito LucaMarelli.it:



"Eccellente prestazione di Maresca che chiude senza alcun episodio di rilievo il posticipo di Torino. Non mi interessa minimamente approfondire ammonizioni mancate o sbagliate, sono argomentazioni che riguardano la chiacchiera per trovare una giustificazione alla sconfitta oppure per evidenziare motivi di una vittoria stentata.



[...]



A gennaio 2020, finalmente, potrà coronare il sogno di ogni arbitro: approdare al ruolo di internazionale, anche se le prospettive non sono così ampie (essendo penalizzato dalla carta d’identità). Della serata voglio evidenziare due episodi che dimostrano la sicurezza acquisita e l’autorevolezza conquistata. Al minuto 56 Scszesny anticipa Piatek mandando il pallone in fallo laterale. Calhanoglu corre verso la linea laterale per battere velocemente ma Cuadrado, per consentire alla difesa di sistemarsi, allontana il pallone con un calcetto.



Maresca fischia ed estrae immediatamente il cartellino giallo per comportamento antisportivo. Le proteste successive di Cuadrado sono assolutamente senza alcuna base: la sanzione disciplinare è ineccepibile.

Subito dopo dimostra grande carattere affrontando Bonucci. Prima di parlare pretende ed ottiene che il capitano della Juventus eviti di gesticolare di fronte a lui, costringendolo ad ascoltare con le braccia raccolte dietro alla schiena. Mi ha ricordato Orsato in Napoli-Juventus con Higuain.



Bene. Se poi qualcuno vorrà sostenere che la prestazione di Maresca sia stata negativa... libero di farlo ma non è argomento che susciti la mia curiosità".