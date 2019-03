Luca Marelli, ex arbitro italiano, ha commentato la direzione di gara di La Penna nella partita tra Juventus ed Empoli tramite il proprio sito (www.lucamarelli.it). Questi i passaggi più significativi, per una prestazione definita "sottotono": al decimo minuto, Cancelo merita l'ammonizione per fallo su Pajac, che l'aveva saltato; al minuto 21, lo stesso provvedimento era da prendersi per Krunic, che commette un fallo pericoloso sulla gamba di Emre Can, ad alto rischio infortunio; al minuto 65, Di Lorenzo interviene su Matuidi, che lo ha saltato di netto, e anche in questo caso manca il cartellino giallo. Tre appunti da parte di Marelli a un arbitro per cui prova grande stima e da cui, a livello personale, si aspetta molto di più.