La Spal accoglie l'ex Arsenal Djourou come rinforzo per la difesa. Il centrale dell'Antalyaspor oggi sosterrà visite mediche e poi la firma sul contratto. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in difesa piace anche Bonifazi (Torino, c'è anche il Sassuolo). Per le mediana il ds Vagnati è in piena corsa per Grassi (Napoli, ci sono anche Chievo, Parma e Cagliari). Vicino l'ingaggio di Maggiore e Corbo dallo Spezia.



Il Sassuolo sta cambiando pelle, abbastanza rapidamente. Sono arrivati Boateng e Bourabia, Boga è a un passo. Il centrocampista francese di origini ivoriane classe ‘97 del Chelsea ha già l’accordo da tempo per un quinquennale. Anche ieri contatti diretti con Londra per definire l’acquisto del 21enne a titolo definitivo. Tutto pronto, dunque, in Italia per le visite e la firma di Boga.



De Zerbi, intanto, guarda in casa del suo ex Benevento per il prossimo rinforzo offensivo. In questo caso il mirino è sul talento Brignola. Un 19enne che l’anno scorso è stato tra le rivelazioni del campionato (ed è stato lanciato proprio dal tecnico bresciano). La trattativa per l’ala riprenderà la prossima settimana, in un incontro tra i due club per provare a limare la distanza sulle cifre. Non è escluso che nell’operazione possano essere inserite delle contropartite gradite al Benevento, che ha messo gli occhi su Ragusa (ma preferirebbe restare in Serie A). Gli altri nomi sul tavolo sono quelli di Marchizza, Bandinelli e Ricci, per abbassare la richiesta da 7 milioni cash dei campani. Contatti che serviranno anche a provare a staccare l’Atalanta, in pressing sul giocatore e che martedì vedrà il Benevento.



L’obiettivo Manuel Locatelli del Milan è finito solo per qualche giorno in stand-by, ma non tramontato del tutto. Il Sassuolo tornerà alla carica nei prossimi giorni per capire se i rossoneri apriranno nuovamente a una trattativa per il centrocampista classe 1998, che Squinzi vorrebbe prelevare a titolo definitivo a tutti i costi (in un affare che non coinvolgerebbe Berardi in direzione Milano).



Per la difesa verrà trattenuto Gian Marco Ferrari, rientrato dopo il mancato riscatto della Sampdoria e che ha avuto offerte dall’estero da Marsiglia e Everton. Al reparto arretrato manca ancora un tassello: piace il giovane Bonifazi del Torino, su cui c’è anche la Spal. Mollato invece, a oggi, l’obiettivo Guilherme del Benevento per la trequarti. Il brasiliano non è considerato una prima scelta.