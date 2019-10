Arsene Wenger, ex allenatore dell'Arsenal, ha parlato ai microfoni di Bein Sports, raccontando un aneddoto legato al suo passato ai Gunners: "Il rammarico è che forse ho sacrificato un po' la possibilità di vincere a favore della lealtà. Mi sentivo nel posto perfetto per me, perché cambiare e magari trovarmi su una panchina più prestigiosa ma meno felice? Anche per questo ho rifiutato più volte il Real Madrid, avrei avuto meno influenza sulle scelte del club rispetto a quella che avevo all'Arsenal. Così ho deciso di continuare la mia storia d'amore coi Gunners, anche se forse altrove avrei vinto di più".