Italia, Emirati Arabi, Australia e ora Bahrein: il giro del mondo di Manuel Pucciarelli potrebbe presto toccare una nuova tappa.



Archiviata la non felicissima parentesi in terra oceanica con la maglia del Melbourne City, il 31enne ex attaccante di Empoli, Chievo e Pescara pare pronto per affrontare una nuova avventura. Pucciarelli è infatti ad un passo dall'accordo con il Bahrain Sport Club, società del piccolo ma ricchissimo stato arabo.



Per lui, che all'attivo vanta anche 136 presenze e 16 gol in Serie A, si tratterebbe come detto della terza esperienza in un campionato straniero.