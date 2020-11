Il centrocampista classe ’91 Cesar Pinares è stato ufficializzato oggi come nuovo acquisto del Gremio. Il cileno ha trascorso una breve esperienza anche nel nostro paese, sbarcando al Chievo nel 2010 e venendo girato in prestito anche alla Triestina in Lega Pro. Questa è stata la nota ufficiale del club brasiliano per presentare il giocatore:



Grêmio conferma ufficialmente l'assunzione del centrocampista cileno César Pinares. L'atleta, che ha giocato presso l'Universidad Católica-CHI, è arrivato questa domenica mattina a Porto Alegre dove si è sottoposto alle visite mediche e ha firmato un contratto biennale, con possibilità di prorogare il contratto per un altro anno, in base agli obiettivi raggiunti.



Il 29enne ha iniziato la sua carriera nel 2008 alla base Colo-Colo per poi trasferirsi al ChievoVerona, dall'Italia, nel 2010. È tornato in Cile nel 2013 e da allora ha giocato per diversi club del paese. Pinares accumula anche esperienza nella squadra cilena, dove ha militato a nove partite. Venerdì scorso è stato nuovamente convocato per le partite contro le squadre di Perù e Venezuela, in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Grazie a questo impegno, il nuovo atleta Gremista tornerà al Club per essere presentato ai tifosi a fine giornata. 18 novembre.