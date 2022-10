L'ex dirigente della Figc Antonello Valentini, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha commentato così le notizie di queste ore in merito all'inchiesta della Procura di Torino sulle plusvalenze della Juventus: "Per la giustizia sportiva il caso è chiuso, resta l'aspetto penale. Io sono sempre prudente, perché tante volte abbiamo assistito a una diversità tra chiusura delle indagini e sentenze. Sul piano dell'immagine è un'altra brutta botta per la Juventus, già dal punto di vista sportivo la Juventus non si sta ritrovando quest'anno. Spero che vada avanti in Champions o in Europa. Certo, il contraccolpo sarebbe enorme già se passasse in EL, ma se andasse fuori dall'Europa lo sarebbe ancora di più. Per me questo è un danno d'immagine a livello internazionale per il calcio italiano, perché viene colpita una squadra prestigiosa. Agnelli ha badato troppo poco alle cose del club e troppo alla questione Europa e Superlega. Per questo, se fossi in Agnelli, mi autosospenderei dalla carica, ma questo attiene alla classe, all'intelligenza e allo stile di ogni persona".