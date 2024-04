Ex Fiorentina, Antognoni torna in Figc. Ecco il suo nuovo ruolo

46 minuti fa



Nuovo ruolo per Giancarlo Antognoni. La bandiera della Fiorentina è infatti tornata in Figc. L'unico 10 viola torna in Federazione per lavorare con i giovani e tornerà a ricoprire il ruolo di capo delegazione della formazione Under 21. Un ruolo che, peraltro, ha già ricoperto dal 2017 al 2019. SODDISFAZIONE - Il presidente federale Gabriele Gravina ha espresso grande soddisfazione per questa decisione: "Giancarlo è tornato a casa, sono felice che abbia accettato il ruolo di capo delegazione dell’Under 21, così potrà testimoniare impegno e valori della maglia azzurra ai giovani che si apprestano a calcare il palcoscenico della Nazionale maggiore. Nell’evoluzione della struttura organizzativa del Club Italia, è mio obiettivo coinvolgere sempre più ex atleti e icone del nostro sport e Antognoni rappresenta un patrimonio del calcio italiano per serietà, rispetto e attaccamento alla maglia"