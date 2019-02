Brutte notizie per Tomas Repka. L'ex difensore ceco della Fiorentina, 45 anni, è stato condannato in primo grado a 15 mesi di carcere per frode. A dicembre 2016 ha venduto per 46.500 euro un'automobile Mercedes che non apparteneva più a lui e che usava in noleggio.



L'anno scorso Repka era stato condannato a sei mesi di prigione per aver pubblicato un falso annuncio di escort con le foto e il numero di telefono della sua ex moglie: condanna poi commutata in servizi utili alla comunità. Ancora prima era stato condannato per guida in stato di ebbrezza e successivamente per non aver pagato gli alimenti all'ex moglie.