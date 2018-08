Brutta disavventura per Tomas Repka, ex difensore della Fiorentina. Come riporta Radio Praha, il tribunale municipale di Brno lo ha condannato a sei mesi di carcere per aver pubblicato tre annunci erotici sull'ex moglie senza consenso. Multa di 50mila corone, invece, per l'attuale compagna di Repka, Katerina Kristelova, che aveva pubblicato il primo annuncio spacciandosi per l'ex moglie di Repka.