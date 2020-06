A 36 anni, si ritira il difensore argentino Gonzalo Rodriguez, ex capitano della Fiorentina, dal 2017 al San Lorenzo: "E' un momento molto delicato per me. Ringrazio tutti i club in cui ho giocato, tra cui anche la Fiorentina, furono 5 anni di grandissime emozioni. La gente di Firenze mi ama, mi rispetto per il sacrificio che dai in mezzo al campo. Per ultimo ringrazio tutti quelli che lavorano per il San Lorenzo. Fiorentina? Non pensavo di passare momenti così belli a Firenze, quando mi trasferì dal Villarreal alla Fiorentina. Non potevo credere di essere premiato accanto a Dunga e accanto a Baggio. C'è tantissima gente che dedica il proprio tempo e la propria passione al San Lorenzo. Saluto tutti i miei compagni, mi dispiace ora non poterli vedere personalmente per salutarli, ma sicuramente quando ci sarà la possibilità di vederci sfrutteremo l'occasione per salutarci. Futuro? Non so cosa farò, però se lavorerò nel club ne sarò onorato. Mi piacerebbe molto rimanere qua nel club. Spero che quando tutto tornerà alla normalità possa dare il giusto saluto ai tifosi sul campo".