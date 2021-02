Debutto-bis dolceamaro per Lasse Schone con la maglia dell'Heerenveen.



L'ex centrocampista del Genoa, alla prima apparizione con il club olandese che lo lanciò nel calcio professionistico ad inizio millennio, ha infatti subito trovato la via della rete ma non ha impedito ai compagni di uscire sconfitti 3-1 dalla trasferta di Alkmaar in casa dell'AZ.



Come riporta PianetaGenoa1893.com, a fine gara il 34enne danese ha rilasciato una breve dichiarazione a ESPN, dicendosi soddisfatto della propria prestazione: "E’ bello tornare a giocare - ha detto Schone - Mi sento incredibilmente bene, in realtà, è andato tutto alla perfezione".



Schone non scendeva in campo dallo scorso 29 luglio, quando disputò 72 minuti della gara persa per 5-0 dal Genoa contro il Sassuolo nel penultimo turno del passato campionato.