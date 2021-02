Niente più Italia nel futuro di Lasse Schone.



Il centrocampista danese che non più tardi di un mese fa ha rescisso il contratto che lo legava al Genoa, dopo diverse settimane passate ad allenarsi con gli ex compagni dell'Ajax ha deciso che la sua carriera proseguirà proprio in Olanda. Non coi lancieri vero i cui è stato capitano per molti anni bensì con l’Heerenveen, Club nel quale si è formato come calciatore all'alba della sua carriera.



Niente Cagliari dunque per il 34enne scandinavo che in quanto svincolato era stato a lungo cercato dai sardi e prima ancora dal Torino, anche nei giorni scorsi.