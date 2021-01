A poco più di una settimana dalla fine del mercato invernale, il direttore sportivo del Genoa,ha fatto il punto sulle trattative presenti, future e passate dei rossoblù. A cominciare dall'assunto più volte declamato riguardo a possibili nuovi acquisti: “Come già detto nei giorni scorsi - ha dichiarato il dirigente a Buoncalcioatutti.it - per me. Chiaramente,non c’è niente in pentola e. In questo mi sento di tranquillizzare i tifosi. Noi dobbiamo puntare a salvare il Genoa e non a salvare il mercato”.Del resto il suo colpo ad effetto il Grifone in questa sessione di trattative lo ha già piazzato. E Marroccu ha voluto rivelarne i retroscena: “Abbiamo fatto un’operazione in 5 giorni nonostante attacchi frontali di altri club. Bisogna riconoscere che la serietà e la professionalità del giocatore sono state vitali per portare a termine l’operazione. A livello personale l’operazione Strootman, insieme a quella per Nainggolan, è quella che personalmente mi ha dato più gratificazione"Sulle presunte operazioni possibili con la Sampdoria vaticinate in settimana, Marroccu ha specificato: “Il Genoa nel calcio italiano ha ottimi rapporti con tutti e 19 i club e tra questi c’è anche la Sampdoria. MaAltro chiarimento sul presunto mancato convincimento dia restare in rossoblù: “. Io non ho provato a convincerlo, ho provato a sentire quale fosse lo stato d’animo e il malumore di Schöne, malumore che non era modificabile. Non ho minimamente provato a convincerlo: ho preso atto e l’ho salutato”.Altro grande addio di queste settimane è quello di, passato oggi ufficialmente al Verona: “Sturaro è un figlio del settore giovanile, un grande professionista e un calciatore a cui mi sento anche affettivamente legato, ma nel calcio bisogna fare le scelte giuste.e sono profondamente convinto chein un momento in cui potrà dare il contributo importantissimo che lui ha sempre dato al Genoa”.